周湯豪懼高挑戰升降機 狂晃被嚇歪

藝人周湯豪今天搭升降機升到高空，驗收以VR虛擬實境克服懼高症成果，但機身不停晃動，讓周湯豪嚇得直呼「賺錢不容易」。

周湯豪下午在台北挑戰登上升降機，當場驗收使用VR虛擬實境電子產品克服懼高症成果，一向給人帥氣、大膽印象的他，坦言不愛刺激感，但喜歡挑戰自我。跨年演唱時已搭過升降機，周湯豪直呼「剉」得不得了，每次都在被逼迫情況下面對心理恐懼。

現場挑戰登高，周湯豪站上升降機時笑喊不可怕，不料漸漸升空後，機身在兩層樓高處晃，他嚇得不敢大動作，戰戰兢兢在空中與歌迷互動、拍照，搞笑向攝影喊「適可而止，效果到了、拍到照就好」。

活動主持人要周湯豪空中唱主打歌「帥到分手」，他脫口喊「你神經病」，笑說做藝人好硬、錢難賺，事後回地面測心跳速度維持正常，自誇有進步，媽媽比莉知道他要挑戰登高，只跟他說記得禱告。

過年將在家陪媽媽，周湯豪表示，媽媽知道他賺錢辛苦，紅包心意才是重點，工作滿檔之餘也期盼感情有好歸宿，但不強求；談到藝人好友「鬼鬼」吳映潔，周湯豪直言不會日久生情。1060121

(中央社)