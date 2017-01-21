氣質分隊長率隊預防宣導 婆媽搶當媳婦
八德警分局今在美女分隊長劉淑卿率領下，深入市場宣導預防犯罪，一頭飄逸長髮和高佻身材，氣質模樣非常吸睛，甚至讓婆婆媽媽抓住嚷著要當媳婦，但實際年齡已45歲的她早是2個孩子的媽，被同仁戲稱「一開口就會破功」，吆喝功力十足，堪稱最佳宣傳人。
劉淑卿從警26年，多年來承辦過許多家暴、性侵案，把被害人情緒放第一，避免2度傷害，被同仁封為「婦幼守護神」，曾2度獲頒全國10大家暴官，她的外貌和表現一樣亮眼，因經常運動，體態高挑健美，曾在騎機車時被「露鳥俠」鎖定，誤認是學生妹當街調戲，「獻寶」的駕駛殊不知惹到剽悍女警當街被擋車逮捕。
劉淑卿去年升任八德警分局偵查隊分隊長，是10分局分隊長中唯一女性，不過她「巾幗不讓鬚眉」，今早率隊赴大湳市場預防犯罪宣導，面對婆婆媽媽瘋搶限量1300份的「穩又勇防竊、防搶提袋」，以有獎徵答氣定神閒控制混亂場面，成功達到宣傳目的。
劉淑卿說，自己也是媽媽，看到婆婆媽媽至今都還在提去年發放的環保提袋覺得很欣慰，呼籲飢寒起盜心，年節前扒手多，要小心防竊，她也說辦事時看到詐騙集團拿著大家的辛苦錢，喝紅酒、開賓士真的很不甘心，大聲疾呼慎防詐騙。
蘆竹警也趁著過年前最後一個周末假期，巧扮警察大頭娃娃，到轄內人口聚集的台茂購物中心舉辦防竊、防扒及防搶犯罪預防宣導，可愛模樣讓民眾搶合照，達到宣傳目的。
(中時)
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