明倫三聖宮關公顯靈 鬍鬚從腰長到腳
關公顯靈！桃園明倫三聖宮開基關聖帝君神像，至今已有逾百年歷史，獨特的撚鬚手勢「僅此一家別無分號」，廟方近年比對發現，關公原本及腰的鬍子現在竟已變長垂到地板，也是廟內20尊關公神像中，唯一有「顯靈」的，農曆春節期間將開放讓信眾自由參拜。
明倫三聖宮主任委員簡朝吉說，這尊開基關公神像完工時間已經不可考，自大陸來台後供奉在員林數十年，1934年北上到桃園中正路的「三君堂」，十分靈驗，所以一年到頭都是香火鼎盛，1967年關公降旨指示要到虎頭山，當時還是一片荒煙蔓草，在信眾集資下遷建，開基關公神像從此鎮守虎頭山，居高臨下守護桃園區。
簡朝吉說，開基關公神像至今已有逾百年歷史，曾3度出巡大陸，近期趁歲末年終「除舊布新」時，比對舊照片發現，關公的鬍子持續變長，原本及腰的鬍子現在竟已能垂到地面，短短13年約長了7公分，且是整綹等比例一起變長，彷彿持續生長一般，而關公的面容也不同以往剽悍，變得更加祥和，彷彿走過披荊斬棘的開發歲月，靜靜守護著大家。
簡朝吉說，開基關公神像雕工精細繁複，一身戎甲至今仍保存完整，特別的是市面常見的關公或持書、或揮舞關刀，就算是撚鬚也是手朝下，他和總幹事走遍全台大大小小廟宇、也到大陸的4大祖廟和千年古廟訪查，遍尋不著一模一樣的，獨特仿蓮花指撚鬚手勢，更顯珍貴。
簡朝吉說，廟內目前共有20尊關公神像，唯有開基關公的鬍鬚持續生長，因已有百年歷史，木尊神像已有些掉漆，連年想幫公關美容，屢屢請示都失敗，所幸身尊主體至今仍保存良好，堪稱「鎮宮之寶」，平時保存在內殿，農曆春節期間將讓信眾自由參拜瞻仰。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。