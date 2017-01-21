明倫三聖宮關公顯靈 鬍鬚從腰長到腳

桃園明倫三聖宮開基關聖帝君神像，原本及腰的鬍子現在竟已變長垂到地。（蔡依珍攝）

桃園明倫三聖宮開基關聖帝君神像至今已有逾百年歷史，獨特的撚鬚手勢「僅此一家別無分號」。（蔡依珍攝）

桃園明倫三聖宮開基關聖帝君神像與13年前相片比對發現，關公的鬍子變長約7公分。（蔡依珍攝）

關公顯靈！桃園明倫三聖宮開基關聖帝君神像，至今已有逾百年歷史，獨特的撚鬚手勢「僅此一家別無分號」，廟方近年比對發現，關公原本及腰的鬍子現在竟已變長垂到地板，也是廟內20尊關公神像中，唯一有「顯靈」的，農曆春節期間將開放讓信眾自由參拜。

明倫三聖宮主任委員簡朝吉說，這尊開基關公神像完工時間已經不可考，自大陸來台後供奉在員林數十年，1934年北上到桃園中正路的「三君堂」，十分靈驗，所以一年到頭都是香火鼎盛，1967年關公降旨指示要到虎頭山，當時還是一片荒煙蔓草，在信眾集資下遷建，開基關公神像從此鎮守虎頭山，居高臨下守護桃園區。

簡朝吉說，開基關公神像至今已有逾百年歷史，曾3度出巡大陸，近期趁歲末年終「除舊布新」時，比對舊照片發現，關公的鬍子持續變長，原本及腰的鬍子現在竟已能垂到地面，短短13年約長了7公分，且是整綹等比例一起變長，彷彿持續生長一般，而關公的面容也不同以往剽悍，變得更加祥和，彷彿走過披荊斬棘的開發歲月，靜靜守護著大家。

簡朝吉說，開基關公神像雕工精細繁複，一身戎甲至今仍保存完整，特別的是市面常見的關公或持書、或揮舞關刀，就算是撚鬚也是手朝下，他和總幹事走遍全台大大小小廟宇、也到大陸的4大祖廟和千年古廟訪查，遍尋不著一模一樣的，獨特仿蓮花指撚鬚手勢，更顯珍貴。

簡朝吉說，廟內目前共有20尊關公神像，唯有開基關公的鬍鬚持續生長，因已有百年歷史，木尊神像已有些掉漆，連年想幫公關美容，屢屢請示都失敗，所幸身尊主體至今仍保存良好，堪稱「鎮宮之寶」，平時保存在內殿，農曆春節期間將讓信眾自由參拜瞻仰。

(中時)