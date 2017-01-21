「你當我吃素的」翁刺死男判10年

71歲吳姓老翁去年3月凌晨不滿46歲陶姓賭客多次對他辱罵「三字經」，怒嗆：「你當我吃素的！」隨即由彭姓友人持磨刀棒打暈陶男，他再趁隙持殺牛尖刀朝陶男的左大腿、右大腿各刺1刀，陶男因失血過多不治，桃園地院依殺人罪判處吳翁10年期刑，褫奪公權10年。

(中時)