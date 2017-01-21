學測國文答案有別 補教師將提疑義
學測國文科閱讀測驗第11題，大考中心公佈的參考解答，和補教預估的答案不同。補教老師唐文說，大考中心的答案有點膚淺，將提出疑義。
國文閱測第10、11題組，改寫蘇雪林的「家」，文中引述髯公詩「湖山好處便為家」，以及程垓詞「葺屋為舟，身便是煙波釣客」等文字。第11題要求考生判斷作者引述的用意。補教解題團隊昨天認為是（B）「流露出無處不可為家的豁達」，但大考中心今天公布的參考解答是（A）「表達依江山勝景而居的嚮往」。
補教老師唐文表示，當初解題團隊就有人選（A），有人選（B），討論了許久，最後考量到文章還是傳達出「處處無家處處家」比較有深意，才決定選（B）。
唐文說，這一題是單選題，（B）才是最理想的答案，引文從標題到內文都呼應到無處不可為家的豁達心境，開頭第一句就說「少壯時不喜住在固定的地方」表現漂泊的感覺，後段文章也提到「我有時也想假如有造屋的錢，不如拿來造一隻船，三將五湖，隨意遨遊」。
唐文表示，文中提到的「湖山好處便為家」確實呼應到選項（A），但題目最後提及「失卻船的意義了」，已提升到另一個心境的層次，選項（A）就顯的膚淺了。補教團隊討論後，將向大考中心提出疑義。1060121
(中央社)
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