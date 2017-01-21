川普總統新推特 盜用歐巴馬就職典禮照

有眼尖的網友指出，川普盜用了歐巴馬總統就職典禮的照片。（Adam Pash推特帳號）

自1月20日川普上台以來，已經成為了他停用了過去一介平民使用的@DonaldTrump推特帳號，改用@POTUS，象徵自己成為了美國總統。不過根據Someecards網站的報導，川普疑似因為參加就職典禮的群眾數量太少，盜用了歐巴馬總統2009年就職典禮的照片。

還有眼尖網友表示，川普就職典禮支持者的數量遠比歐巴馬還要少。（Charles M. Blow推特）

許多美國網友拿了2009年就職典禮與2017年就職典禮的空照圖比較，發現同樣是在華府國家廣場上舉辦的活動，前者人山人海，後者人數則明顯稀少許多。

(中時電子報)