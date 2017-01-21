婦遍尋不著愛狗 警休假幫調監視器尋犬

桃園警分局龍安派出所警員宋于凡想到小時的愛狗，趁休假幫調監視器尋回婦人愛犬。(蔡依珍翻攝)

陳姓婦人愛犬「球球」走失，遍尋不著只能找上住家附近的桃園警分局龍安派出所求援，當時備勤的警員宋于凡也是愛狗人士，回憶起國小養了8年的杜賓犬也趁全家上班上課時掙脫鎖鏈離家，從此再也不曾見到面，很能感同身受，自告奮勇幫忙陳姓婦人尋犬，隔天趁休假日調閱沿路商家、工廠10餘處監視器，終於幫忙尋回「球球」，讓陳婦感激不已。

「就是太聰明才會走失！」宋于凡笑言，監視器畫面很清楚拍到「球球」逃家後跑到陳婦平時的停車位，乖乖坐著等待長達10餘分鐘，畫面讓他很感動，說自己從警後也有養一隻博美犬，10年培養深厚情感，最後壽終正寢還幫牠辦告別式誦經，至今8年仍然會夢到愛犬，很開心可以幫上陳婦。

(中時)