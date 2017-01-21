川普要加強同盟關係 南韓歡迎
韓國外交部官員21日對美國新任總統川普就職表示祝賀，並就川普在就職演說中明確同盟重要性和表明加強同盟的意志表示歡迎。
韓聯社21日引述外交人士說，韓國政府將為持續發展韓美同盟與美國新政府開展緊密合作；該人士還強調，正如川普總統在就職演說中提到同盟重要性和發展同盟的意志，韓美兩國將在這種共識下為實現兩國關係發展進行合作。
該人士表示，韓美兩國在過去60多年時間中積累了互信，並基於互信成功解決各種問題，實現韓美同盟互惠發展。
報導指出，川普20日在就職演說中表示將加強既有同盟，並打造新的同盟。
(旺報)
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