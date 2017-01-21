緝鼠小組氣鼠 年關前再抓山老鼠

珍有林木遭砍，橫山警分局推動部落警政、組織緝鼠小組，期望山林回歸寧靜。（莊旻靜翻攝）

橫山警分局在農曆春節前夕，再度「捕獲」山老鼠，同時起出遭砍的肖楠、牛樟木等。（莊旻靜翻攝）

年關將近，轄區內有珍有林木的橫山警分局也沒放鬆，以原住民警察為班底的「緝鼠小組」連續多天在山區埋伏，一網打盡抓到2組人馬，其中19歲的陳男直接以機車載肖楠，另名29歲的馮男則是自駕小貨車，逃逸時車卡邊坡，車上則起初大量牛樟木，均依照違反森林法送辦。

橫山警分局獲報有山老鼠在尖石鄉新樂山區砍伐，偵查隊、林務局前往埋伏查緝，發現陳男騎機車經水田林道載運肖楠，當場人贓俱獲。

而另名馮姓男子駕駛小貨車從煤源2號農路下山，發現警方蹤影時，還加速逃逸，卻失控卡在邊坡，馮男當場跳車、跳橋企圖躲避追蹤，但最後仍被逮捕，車上也被起出大量牛樟木。

橫山警分局長賴銘助表示，為了維護原住民的傳統生活領域，保持原貌，分局持續推動「部落警政」，除預防犯罪宣導外，也積極查緝山老鼠，以及毒品犯罪等，希望能讓山林回歸寧靜。

(中時)