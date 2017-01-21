緝鼠小組氣鼠 年關前再抓山老鼠
年關將近，轄區內有珍有林木的橫山警分局也沒放鬆，以原住民警察為班底的「緝鼠小組」連續多天在山區埋伏，一網打盡抓到2組人馬，其中19歲的陳男直接以機車載肖楠，另名29歲的馮男則是自駕小貨車，逃逸時車卡邊坡，車上則起初大量牛樟木，均依照違反森林法送辦。
橫山警分局獲報有山老鼠在尖石鄉新樂山區砍伐，偵查隊、林務局前往埋伏查緝，發現陳男騎機車經水田林道載運肖楠，當場人贓俱獲。
而另名馮姓男子駕駛小貨車從煤源2號農路下山，發現警方蹤影時，還加速逃逸，卻失控卡在邊坡，馮男當場跳車、跳橋企圖躲避追蹤，但最後仍被逮捕，車上也被起出大量牛樟木。
橫山警分局長賴銘助表示，為了維護原住民的傳統生活領域，保持原貌，分局持續推動「部落警政」，除預防犯罪宣導外，也積極查緝山老鼠，以及毒品犯罪等，希望能讓山林回歸寧靜。
(中時)
關鍵字：山老鼠
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