SBL》史上第3次明星賽打平 菲爾普斯MVP
就算明星白隊菲爾普斯拿下43分、20籃板驚人數據，且獲選明星賽MVP，超級籃球聯賽(SBL)第14季明星賽最後仍以123比123打平收場，這是SBL史上第3次明星賽打平，菲爾普斯說：「這個MVP是送給我最棒的生日禮物！」
預計22日就要搭機返美，且跟親友歡喜慶祝27歲生日的菲爾普斯，強調為了這次明星賽，特地延後班機時間，「希望球迷可以享受這次明星賽，很開心能在來台第1天就打明星賽，只是我一度以為要打延長賽了。」
SBL自從第1季明星賽打成101比101平手後，就不舉行延長加賽，後來第10季明星賽也打平收場，菲爾普斯說：「上次我在墨西哥聯賽打明星賽，還打到2度延長，不過既然沒有延長，我想重點還是球迷可以享受比賽。」
這場比賽過程相當有趣，包含呂政儒3次灌籃不進、蔣淯安想灌籃卻被賀夫賞火鍋、呂奇旻跟布拉撞胸卻直接倒地等等，可是生涯首次扮起裁判的陳志忠、許皓程兩名退役球員也很搶鏡，尤其是陳志忠與賀夫這對好友的場上對抗戲碼。
因為陳志忠不只一直吹賀夫犯規，甚至還賞給他1次技術犯規，迫使賀夫打到最後1分32秒就犯滿畢業，兩人之間互動的「笑」果十足，阿忠說：「既然要當裁判，就要該吹就吹，我對賀夫不會客氣的。」
呂政儒賽後則是戲稱自己故意連3次灌籃不進，一切只是他的用心良苦，他21日也拿明星紅隊最高27分，完全看不出自己先前因為照顧剛出生的愛子，這兩三天都沒睡好的樣子，也完全可以看出他敬業且認真的一面。
「其實我第3灌跳蠻高的，我還以為可以扣進，不過我第4灌進了，」呂政儒說，「這兩天真的照顧老婆與小孩，我都沒法睡好，今天還能有這種表現，第一是我的敬業態度，第二是我老婆希望別耽誤到我。」
(中時電子報)
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