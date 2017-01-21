陸富豪移民意願創新低 房產投資為首選

胡潤研究院近日公佈一份針對中國有449位千萬身價富豪的調查報告，內容顯示44.5％的富豪並無移民意願，雖然仍未過半，但已是連續13年調查以來比例最高的一次。

近年中國經濟增速放緩，去年中國GDP為6.7％，創26年新低，但報告稱，90％的富豪仍對中國經濟前景感到樂觀。胡潤百富董事長胡潤稱，自2008年以來，每年都有超過6成的富豪考慮移民，今年比例降到5成多，或許將成為轉捩點。

至於富豪們的投資選擇，近3成首選房地產，年增4％，排名第2的是股票交易，有23％的富豪首選股票，年減5％。此外，雖然中央近期推出一系列的抑制房價政策，仍有64％的富豪認為未來2年房價仍將穩定上漲。

(工商)