川普將完成就職程序 全心投入政務

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剛就任美國總統的川普已完成就職典禮，將注意力轉向政務。他表示，希望迅速和歐巴馬政府清楚切割。

川普在白宮渡過了第一夜，今天早上將出席1項全國祈禱儀式，以展開上任後第一個完整的工作日。這項傳統儀式是新任總統真正投入政務之前的最後1個接棒儀式。

川普昨天已朝接棒邁出最初的步伐，在參加就職舞會前，他簽署了1道行政命令，目的是要在最終廢除前總統歐巴馬的招牌健保法。

他也為手下國安團隊就職預作了準備。1060121

(中央社)