「限韓令」擴大？韓媒：空氣清淨器難進中國
南韓媒體報導，疑似受到部署薩德影響，現在連空氣清淨器和古典音樂家，都似乎成了中國最新的目標。
南韓KBS報導，消息人士20日透露，8款韓製空氣清淨器去年12月底未獲准進入中國市場。中國國家質量監督檢驗檢疫總局的理由是「性能和安全存在問題」。
南韓《中央日報》21日報導，「限韓令」或已延伸至古典音樂界。去年11月起，沒有一名韓國演奏家在北京的演奏會獲批准。鋼琴家白建宇原計畫3月18日與貴州貴陽交響樂團聯合演出，但他簽證被拒，演出被取消；女高音歌唱家曹秀美計畫2月19日起在廣州、北京、上海舉辦巡演，但簽證一直沒辦下來。
報導引述某公演界人士稱，「如果白建宇和曹秀美的簽證未獲批，那麼其他演奏家將更難在中國舉辦演出」。
韓媒稱，不久前，43批韓製免治馬桶被檢出不合格、19種韓製化妝品未獲准進入中國。先前，韓流產品和藝人也遭中國「封殺」。這些也均被認為與「薩德」有關。
(旺報)
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