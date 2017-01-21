拓展足球小將視野 JUBILO教室超夯

第八屆YAMAHA CUP在眾多熱情小球員的歡笑聲中圓滿落幕。（YAMAHA CUP提供）

邁入第8屆的YAMAHA CUP快樂踢球趣，每年吸引人的除了激烈的足球小將對決，特地從日本J聯盟JUBILO磐田喜悅安排的足球教室，更是重頭戲，JUBILO磐田喜悅隊的球員與教練們帶著過往征戰的經驗，透過足球教室的時間，一方面傳遞給小球員足球技巧，更希望球員從此愛上足球。

YAMAHA感謝大家對YAMAHA CUP的支持，讓賽事能延續並且穩定成長，在未來也將持續前進，朝向國際舞台邁進與國際接軌。（YAMAHA CUP提供）

曾多次來台的JUBILO育成學校總教練石神良訓、U14教練西野泰正，偕同首次來台的前日本國腳西紀寬、曾至北美足球聯賽亞特蘭大Silverbacks挑戰的松下幸平，來台參與YAMAHA CUP。除了現場觀看決賽隊伍們比賽，為小選手們加油之外，也在現場舉行「足球教室」，由指導基層經驗豐富的JUBILO黃金教練團親自示範精湛的足球技巧。

松下幸平則強調，足球小將們若希望未來能走上足球路，回歸到原點就是每天要接觸球以及喜歡球，並且持續下去才是最後成功的關鍵。

台灣YAMAHA長期推廣兒童足球，投入資源耕耘台灣足球風氣，自去年279支隊伍報名後，今年成長共有313隊報名參賽，再創歷史新高，台灣YAMAHA武田真二總經理說：「非常感謝8年一直支持著我們的球隊與家長，也期許未來台灣的足球實力能持續提升，前進國際舞台。」

去年奪冠的台中協和國小，去年7月份受邀前往日本JUBILO足球育成學校交流後，台灣YAMAHA也再度邀請日本母企業球隊JUBILO磐田喜悅教練團來台，期望提供台灣熱愛足球的孩童更多的機會和國際接軌，讓足球小將們感受到更廣闊的視野，和專業的足球技巧。

(中時電子報)