三星Gear VR訓練 周湯豪克服懼高

我要評比

三星電子推出「Be Fearless #我無所畏」活動，藉由Gear VR逼真的高空場景自我訓練，克服內心對於高度的恐懼，創作歌手周湯豪說，經過1個月的訓練，已成功克服懼高。

三星電子去年年底在台灣正式推出「Be Fearless #我無所畏」全球性的品牌活動，鼓勵懼高民眾參與此計畫，藉由Gear VR逼真的高空場景進行自我訓練，克服內心對於高度的恐懼。

活動至今屆滿1個月，三星展現訓練成果，現場邀請一同參與計畫的周湯豪，分享1個月來的訓練成果。此外，三星Gear VR實境體驗活動也在台北信義香緹廣場正式啟動，整個週末讓有懼高症的民眾可透過體驗，克服心中懼高障礙。

周湯豪於去年12月參與三星「Be Fearless #我無所畏」計畫，Gear VR方便攜帶、輕巧的設計，讓行程滿檔的周湯豪在工作之餘，也可隨時隨地進行克服懼高的課程訓練。

周湯豪透露，早已破完「#BeFearless Fear of heights」App中的所有關卡，就等今天一展成果。發表會現場，勇敢登高、大膽挑戰升降機的周湯豪，也開啟Galaxy S7 edge直播功能與粉絲分享抗高心情。

為證明成功克服高度，過程中他使用三星新一代智慧錶Gear S3實測心跳，不忘解釋「現在心情很peace」，期許未來能夠嘗試更「高」難度的極限挑戰。

三星指出，三星「Be Fearless #我無所畏」計畫，目的在幫助人們運用創新科技釋放內心的潛能，克服心中恐懼，找回自信心。擬真的VR場景搭配現場的設計布置，讓體驗更具臨場感，「如同任意門般」，只需戴上Gear VR，便可如臨實境般的站在高處，眺望整個視野。1060121

(中央社)