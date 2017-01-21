月津港燈節揭幕 舞鈴劇場與燈景浪漫輝映

2017月津港燈節今晚正式啟燈。(莊曜聰攝)

藝術家游文富以大量竹枝穿插設計的燈區《月迷津》，從高處俯瞰就是個「月」字形迷宮。(莊曜聰攝)

今年燈節運用光環境營造四季氛圍。(莊曜聰攝)

地景燈飾浪漫迷人。(莊曜聰攝)

市長賴清德主持啟燈儀式。(莊曜聰攝)

2017月津港燈節在今晚登場，開幕啟燈儀式選在在燈區內的水月橋上舉行，由國內知名的「舞鈴劇場」團隊結合扯鈴、舞蹈、體操搭配特色燈光，帶來精采演出，與一旁燈景相互映襯，現場民眾直呼「好浪漫！」

市長賴清德表示，有別於元宵燈會以傳統燈飾營造過年熱鬧氣氛，月津港燈節固定在具歷史意義的鹽水「月津港」舉辦，且一直以來不斷推陳出新，融合科技藝術、立體雕塑、燈光設計等，深具特色。

今年的燈節以「四季禮讚」為主題，透過光環境營造呈現「春曉」、「夏綠」、「秋紅」、「冬藏」不同的氛圍，展區也是歷年來最大，遊客可欣賞到逾50件燈飾藝術，展期自即日起到2月28日止，期間周邊活動豐富，永成戲院在燈節期間假日及農曆春節期間都有樂團表演及電影放映。

(中時)