年金改革會明登場 警方凱道架設大批拒馬

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年金國是會議22日召開，警方在21日晚間加派警力在凱道架設大批拒馬以防止抗議人士滋事。（季志翔攝）

年金國是會議22日召開，警方在21日晚間加派警力在凱道架設大批拒馬以防止抗議人士滋事。

為配合明天召開的年金改革國是會議，台北市政府警察局將於會場周邊區域及道路實施交通管制。警方分兩階段交管，第一階段：1月20日（星期五）22時至1月22日（星期日）0時，視狀況彈性實施人、車管制；第二階段：1月22日0時至22時，採人、車管制。

管制區域北起衡陽路、常德街(含)以南；中山南路、羅斯福路(不含)以西；愛國西路、博愛路(含)、南海路(不含)以北；中華路(不含)以東等所圍區域。

擴大管制區域包括忠孝西、東路以南，林森南路以西，南海路、和平西路以北，中華路以東等區域，視狀況管制疏導。

(中時)