川普夫人到底送給蜜雪兒什麼禮物？

川普夫人梅蘭妮亞（右二，穿水藍色）左手裡拿一個禮盒，與歐巴馬夫人蜜雪兒（左三）行親吻禮。（圖／美聯社）

蒂芬妮紐約旗艦店在第五大道727號（見圖），而川普大樓在725號，二者就在隔壁。或許川普夫人步出川普大樓後，順便就在隔壁的蒂芬妮旗艦店買禮品送給蜜雪兒。（圖／美聯社）

川普今日（美東時間20日）宣誓就職美國第45任總統，就職過程中川普偕同夫人梅蘭妮亞一起到白宮，歐巴馬總統及夫人蜜雪兒在白宮門口迎接，在行禮如儀之後，川普夫人梅蘭妮亞送給蜜雪兒一盒禮物，這禮物倒是引起媒體猜測。

當蜜雪兒的手接過禮盒之後，一時不知道如何處理，也不知道該放在哪裡，一會兒想拿給一旁的警衛，但是警衛行舉手禮，也不可能騰出手來接過禮盒；又想拿在手上，但禮盒頗大，拿在手上也不方便。正在猶豫不決之際，歐巴馬當機立斷，展現一個男人的氣魄，一手接過來，往白宮裡面走，至於交給誰了？由於攝影師沒有拍到白宮裡面，也不為外人所知。

至於禮盒是什麼呢？媒體只能從禮盒外表顏色猜測，因為包裝是蒂芬妮藍（Tiffany blue)，並且蒂芬妮旗艦店就在紐約川普大樓隔壁，川普大樓是第五大道725號，蒂芬妮旗艦店是727號，因此推測應該是蒂芬妮的禮盒。而禮盒內裝什麼？就不得而知了。

對此，紐約時報特地向蒂芬妮求證，得到的回答只有短短一句話：「白宮自林肯總統以來便一直是蒂芬妮的顧客」，其它還是什麼都不知。紐約時報也向讀者道歉，說明如果有進一步消息，會盡快更新網路！

(中時電子報)