中美是友是敵？川普怎麼想 北京不安心

川普上台中美關係前瞻專題報導之一川普美東時間20日正式入主白宮，就職演說中雖無刺激北京的言論，但從他的經貿團隊組成，和有意強化東亞兵力部署的計畫觀察，北京期待中美關係平穩過渡，恐難實現。

川普的就職演說以「美國優先」為主軸，認為別國富饒之際，美國本身財富、力量和信心卻逐漸消散。他還提到要保護美國邊界，防止「製造我們產品、偷走我們企業並毀掉我們就業機會」的國家蹂躪。

這篇保護主義色彩濃厚的演說通篇未提「中國」，但不能說川普心中沒想到中國大陸。畢竟這些語調與他競選期間批評中國大陸等開發中國家的言論高度相符，只是在就職演說中沒一一點名而已。

「讓美國再度偉大」是川普的招牌口號，他怎麼兌現這項競選承諾，而中國大陸將在其中扮演何種角色，關係到這全球兩大經濟體互動和全球經貿與地緣政治格局。

川普當選這2個多月來，特別是與總統蔡英文通話後，他多次挑戰北京的「一個中國」原則。北京也以策動多國擁護「一中」的手段隔空回應，讓中美涉及核心利益的潛在鬥爭漸漸浮上檯面。

川普就職前夕，北京展現「軟的一手」。中國大陸外交部發言人華春瑩19日在例行記者會提出，北京盼中美「努力做朋友和夥伴，避免成為對手和敵人」，可視為是北京面對中美關係潛在變局的主觀期望。

但問題在於，川普是否相信美中合作能帶來雙贏，雙方做朋友能否讓美國再度偉大？

北京清華大學當代國際關係研究院院長閻學通表示，美國無法再次偉大的外部因素是中國大陸「趕上來了」。川普若認為美中存在結構性矛盾，抱著「必須制衡中國，否則美國無法再度偉大」的思路，就很危險。

閻學通說，北京希望中美關係改善，不發生衝突，但「關鍵在於誰能告訴特朗普（川普），不跟中國對抗是能讓美國偉大的，跟中國合作一定能讓美國比中國更偉大」。

歐巴馬執政末期，美中在南海的角力成為雙方一大分歧。在競選過程中顯露孤立主義傾向的川普當選後，曾有觀點認為美軍將從亞太地區後撤，緩解中國大陸的地緣政治壓力。

但最近卻傳出川普團隊有意加強東亞兵力部署，考慮追加1艘常駐亞太的航空母艦，因應北京在南海人造島礁部署的防空系統。由此觀察，南海局勢恐難如北京期盼降溫，中美圍繞南海的軍事鬥爭反而將逐漸升溫。

而在中美貿易層面，儘管中國大陸國家主席習近平在世界經濟論壇（WEF）年會演說時強調，打貿易戰只會造成兩敗俱傷，但川普欽點的經貿團隊人選卻足以讓北京坐立難安。

從將主掌白宮國家貿易委員會的納瓦洛（Peter Navarro）、候任美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）到美國準商務部長羅斯（Wilbur Ross），無論過去或在聯邦參議院任命聽證會上，都有抨擊中國大陸貿易作為的鷹派言論。

隨著美國經濟日益復甦，中國大陸經濟成長趨緩、內外需情勢艱困，川普在談判桌上和北京討價還價的「底氣」更足，不斷透露想藉機在北韓、人民幣匯率和美中貿易等層面逼北京讓步的心態。

中國國際問題研究所副所長郭憲綱認為，川普把中國大陸當成「最強而有力的競爭者」。商人出身的川普清楚，與有實力的競爭對手打交道，就要透過交易置換利益，進而為美國爭取更多利益。

他說，中國大陸提出構建中美新型大國關係以來，美方表面上認可，實際上沒那麼同意。北京提出互利共贏、不要對抗或發生戰爭的想法沒有錯，但美國人始終不相信。

這種戰略互疑從歐巴馬交棒給川普，使川普上任時的美中關係充滿不信任與不確定性。而北京至少從川普當選到現在都還保持克制，在官方層面未曾批評川普的「推特外交」，僅一再重申不衝突、不對抗、相互尊重和合作共贏的共處原則。

只是川普是否聽進去北京這番勸說，外界仍摸不透，也讓北京無法安心。但可以確定的是，川普對北京的敵友判斷將反映在美國未來的對外政策上，也攸關著未來幾年美中關係的走向。1060121

(中央社)