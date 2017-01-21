葛萊美下月頒獎典禮 愛黛兒獻藝開唱

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英國鐵肺歌后愛黛兒下個月將在葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮獻唱。她獲今年葛萊美獎年度專輯、歌曲和唱片多項提名。

美聯社、英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，美國錄音學院（The Recording Academy）昨天宣布，愛黛兒（Adele）2月12日將在洛杉磯史泰博中心（Staples Center）頒獎典禮開唱。

美國錄音學院此前曾宣布，金屬製品合唱團（Metallica）、凱莉安德伍（Carrie Underwood）、約翰傳奇（John Legend）和齊斯艾本（Keith Urban）也在當天表演名單中。

愛黛兒去年在葛萊美獎頒獎典禮表演時，鋼琴裡一個麥克風突然掉落鋼琴琴弦上，隨後愛黛兒發生短暫的「消音」問題。

今年這位已贏得10座葛萊美獎的天后共獲5項提名，包括以專輯「25」獲年度專輯和最佳流行專輯提名。

她最受歡迎的單曲「Hello」獲年度唱片、歌曲提名以及最佳流行歌手等3項提名。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）將轉播今年葛萊美獎頒獎典禮。典禮由詹姆士柯登（James Corden）主持。（譯者：中央社周慧盈）1060121

(中央社)