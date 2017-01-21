日戰機去年緊急升空恐逾千次 7成針對陸
日媒共同社報導，防衛省20日公布數據稱，為應對可能「侵犯領空」的外國飛機，航空自衛隊戰鬥機去年4至12月緊急升空883次，創同期新高。其中，針對中國飛機的緊急升空約占73%。若以此頻率加以推算，2016年度的緊急升空次數，必將超過目前為止最高紀錄的944次，很有可能首次超過一年1000次。
報導稱，針對中國飛機的緊急升空次數大幅增加，達644次，已超過一年間升空次數最多的2015年度的571次。
報導並提到，去年12月，遼寧艦及護衛艦穿過沖繩本島與宮古島之間的海域時，從護衛艦起飛的反潛直升機，曾靠近到只離宮古島周邊領海約10公里，航空自衛隊戰鬥機緊急升空，緊張局面升級。
數據統計，針對俄羅斯飛機的緊急升空達231次。中國的飛機以戰鬥機、俄羅斯飛機以偵察機居多；防衛省於1958年度開始發布年度統計數據。目前的最高紀錄為944次，是在冷戰期間前蘇聯飛機活動頻繁的1984年度。
(旺報)
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