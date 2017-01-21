澳網》大小威同闖16強 前球后「丹麥甜心」第3輪止步
大威廉絲澳網女單第3輪拍落中國大陸女將段瑩瑩，21日世界第2小威廉絲跟上姐姐腳步，6比1、6比3直落二擊敗同胞吉布絲(Nicole Gibbs)，前球后「丹麥甜心」沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)則不敵25歲英國女將孔塔(Johanna Konta)第3輪止步。
35歲的小威面對相差12歲的吉布絲輕騎過關，大小威姊妹雙雙挺進16強。6度澳網封后小威，若想重拾世界第1寶座唯有挺進決賽，還得冀望當今球后可貝兒提前4強前爆冷淘汰，她下一戰對手是大會第16種子捷克史崔可娃(Barbora Strycova)，過去兩度交手小威取得全勝優勢。
前球后「丹麥甜心」沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)則遭遇勁敵，3比6、1比6敗給英國孔塔。孔塔僅花75分鐘就挺進16強，開打至今一盤未失，「我今天打出應有水準，沃茲妮亞奇不會拱手將勝利讓人，我也做好這是場硬仗的準備，從開賽到最終都打出我該有的表現。」
孔塔下一戰對手是俄羅斯28歲馬卡洛娃(Ekaterina Makarova)，她21日爆冷6比2、6比7(3)、6比3擊敗大會第6種子斯洛伐克女將西布可娃(Dominika Cibulkova)。
(中時電子報)
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