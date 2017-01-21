川普向俄靠攏 美中俄的新三角習題

川普上台中美關係前瞻專題報導之二美國總統川普上任後有望改善前總統歐巴馬時期緊繃的美俄關係，看在過去幾年和俄羅斯很「麻吉」的北京眼中，恐怕不是滋味。美中俄新三角習題，可能成為北京的另一個焦慮。

俄羅斯2014年併吞克里米亞，美國等國隨後實行制裁，使美俄關係瞬間「冰凍」至多年來低點。而歐巴馬卸任前指控俄羅斯駭客干預大選，下令驅逐35名俄羅斯外交官，更讓美俄關係雪上加霜。

與此同時，中俄關係日益緊密，雙方領導人頻繁互訪，兩國參與的金磚國家合作機制和上海合作組織活動頻頻。在伊朗、敘利亞等國際焦點問題上，中俄也幾乎都同聲一氣，儼然成為實質的中俄同盟。

但主張對俄友好的川普上任後可能改變這一局面。

除了克里姆林宮早已毫不保留展現對川普勝選的欣喜，川普任用的國務卿提勒森（Rex Tillerson）也在擔任埃克森美孚公司執行長期間與俄羅斯總統蒲亭培養出深厚私交。在此情況下，美俄關係不只破冰有望，還可能「春暖花開」。

北京清華大學當代國際關係研究院院長閻學通指出，美俄關係改善意味中俄戰略關係「到頂了」，不可能進一步提升，因為俄羅斯獲美國戰略支持，可化解北大西洋公約組織（NATO）的戰略壓力，這是北京給不了的。

他說，中國大陸無論給俄羅斯多少支持，都不會讓歐洲國家有求於俄羅斯，因此「俄羅斯一定選擇美國，不會選中國」，中俄關係能維持現有水準就不錯了。

不過，中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤對中俄關係前景卻略為樂觀。他認為，北京已揚棄零和思維，中美俄關係和冷戰時期的中美蘇關係不同，過去是兩國團結反對第三方，現在中美俄關係動力來自自身。

他說，中俄關係走到今天，是雙方花大量投資和精力經營的結果，不會因美俄關係改善就「風雨飄搖」。中國大陸歡迎也不擔心美俄關係改善，因為這才是逐漸正常化的中美俄三邊關係。

阮宗澤的說法與中國大陸官方高度吻合，都強調樂見川普上任後美俄關係改善。

中國大陸外交部發言人華春瑩2016年12月30日在例行記者會表示，中俄一致認為雙邊關係「非常成熟和穩定」，經得起國際風雲變幻的考驗，也絕對不會因為一事或一時而改變。

從中俄今年高層往來觀察，確實還沒嗅到雙邊關係變淡的跡象。

2015年5月曾訪問俄羅斯的中國大陸國家主席習近平，今年有望對俄進行正式訪問。而近年多次訪問北京的蒲亭，若沒有意外，也將出席9月在福建廈門舉辦的金磚國家領導人第9次會晤。

在西方掀起川普有意「聯俄制華」的議論之際，即使中國大陸學界認為美俄關係回暖不致造成中俄對抗，但美國這個「第三者」的介入是否會讓中俄關係出現微妙變化，仍值得觀察。1060121

(中央社)