甘比亞強人賈梅 終於宣布和平下台

我要評比

西非國家甘比亞總統賈梅，終於屈服於環伺四周的西非多國部隊壓力，於今天正式宣布下台，將政權和平移轉給民選總統巴羅。

甘比亞（Gambia）於去年12月1日舉行全國大選，51歲的賈梅（Yahya Jammeh）輸給同為51歲的對手巴羅（Adama Barrow）。他雖於第一時間認輸卻於數日後反悔，拒絕下台，且不排除以武力保護已長達22年的權力，引發民眾驚慌，紛紛避走他國。

南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）今天報導指出，穿著一身白色長袍的賈梅一早便出現在國家電視台發表演說，看起來十分疲憊。

他說：「我今天決定秉著良心放棄這個偉大國家的領導人位置。」

賈梅說，他於禱告後為了國家利益才做出這個重大決定。他很自豪能夠為甘比亞人民服務，與人民共同為這個國家奮鬥。

賈梅和平移交政權，等於免除一場生靈浩劫。他的演說受到整個非洲民主國家的歡迎，同時結束他於1994年自政變中所獲得的政權。

19日巴羅不得不在鄰國塞內加爾（Senegal）的甘比亞大使館宣誓就職。

同一天深夜，西非經濟共同體（ECOWAS）數國部隊進入甘比亞境內，駐紮邊境，必要時將以武力強迫賈梅交出政權。

西非多國總統也於昨日齊聚甘比亞，允諾賈梅，給他最後一次和平移交政權的機會。

報導指出，賈梅或許會在3天後離開甘比亞流亡他國。至於巴羅回國正式執政日子尚未敲定。1060121

(中央社)