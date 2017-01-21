寒流太強又缺保護 法國勞工可拒工作

法國這週籠罩在強烈寒流之中，巴黎公園的水池都已結冰。法國法律保障戶外勞工，規定雇主必須提供適切措施，勞工若認為工作條件對健康安全有危險，也可行使拒絕工作的權利。

這波寒流是法國今年入冬以來最強的一波，也是近幾年少見的密集強烈寒流，但還不到氣候異常的程度。

巴黎近日天氣晴朗，氣溫約在攝氏零下5度到3度，但水氣不足，沒有降雪。市中心的杜樂麗花園（Jardindes Tuileries）水池已經冰凍，池中央有飛鳥聚集站在結凍的冰面上。

東部朱拉山脈（Jura）最冷甚至出現零下20度的氣溫，預計這波寒流至少要持續到23日。

法國法律雖未明文規定氣溫降到幾度才能讓勞工免於工作，但規定雇主必須提供適切的工作環境、採取必要措施以保護勞工健康。

舉例來說，在戶外工作的行業，如建築業、農業、林業、鐵道和公路業、漁業、清潔業等，雇主應提供一個附暖氣的室內空間和熱飲供勞工休息取暖，或者調整工作時間，避免在氣溫最低的時段上工；若勞動檢查員發現勞工未獲得應有的保護，可以處罰雇主。

勞工也有權自保，若雇主未提供適切措施，且勞工認為工作條件對他的生命或健康有嚴重、立即危險，或欠缺保護措施，可在提出合理證明下，行使拒絕工作的權利。

費加洛報（Le Figaro）報導，近日已有一些公共工程建築工地暫停施工，這項措施稱為「因氣候惡劣導致的停工」，雇主仍要付給員工75%的薪水，但員工必須隨時待命復工。

法國國家勞動安全及研究中心（INRS）認為，氣溫降到零下5度時，對戶外勞工就有立即的勞動意外或職業疾病風險。1060121

(中央社)