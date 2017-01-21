川普時代來臨 歐洲極右派德國聚會

英國脫歐、美國總統川普上任，被視為是民粹主義崛起的號角，包括法國民族陣線、荷蘭自由黨、德國另類選擇黨等極右派政黨今天在德國聚會，希望組成統一陣線，贏得大選。

這場選在川普（Donald Trump）宣誓就職後第二天舉辦的盛會，包括法國民族陣線（National Front）領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）、荷蘭「自由黨」（PVV）黨魁威爾德斯（Geert Wilders）都與會並發表演說。

正在進行總統大選選戰的瑪琳．雷朋在會上表示，現在是一個時代終結、另一個時代開啟的時期，民族國家正在重新回歸。對舊秩序的第一個打擊是去年6月的英國脫歐，緊接著是川普的勝選，她並預期，英國脫歐將帶動骨牌效應，會有更多國家選擇從歐盟出走。

威爾德斯也表示，昨天新的美國誕生，今天在德國科布倫茲（Koblenz）也將誕生新歐洲。西方人正在覺醒，擺脫政治正確性的枷鎖，今年將是屬於人民的。自由黨目前在民調中仍居領先地位，極可能在3月大選中出線。

2015年創立的歐洲議會民族和自由歐洲黨團（ENF），主導今天這場歐洲極右派政黨集會，創辦者正是瑪琳．雷朋，目前有來自歐盟9個會員國的40名歐洲議員。

由於包括左翼團體、工會、主流政黨在會場周遭示威抗議，德國當局出動上千名警力以確保會議順利。據德國當地報（The Local）報導，隸屬社會民主黨的德國副總理嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）將參與抗議活動，盧森堡外交部長艾索柏恩（Jean Asselborn）也將向抗議民眾發表演說。1060121

(中央社)