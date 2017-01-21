年關近寒流到　侯友宜關懷街友送暖

新北市副市長侯友宜（右二）昨晚帶隊到永和區福和橋下運動場，送禦寒物資給露宿街頭的街友，街友也很感謝市府的關懷行動。（孟祥傑攝）

新北市副市長侯友宜（左）昨晚帶隊到永和區福和橋下運動場，親自為露宿街頭的街友圍上圍巾，街友也很感謝侯友宜的貼心關懷。（孟祥傑攝）

年關將近寒流報到，新北市副市長侯友宜昨天（20日）深夜帶隊到永和區福和橋下運動場，慰問並勸導街友到市府重建中心或到市府簽約的旅館暫住避寒，另發送便利超商實物卡、暖暖包、泡麵和禦寒帽子、外套、睡袋等給不願離開的街友，讓他們能抵擋凜冽寒風，不用擔心挨餓受凍。

受到寒流影響，昨晚氣溫驟降至僅剩14度，新北市政府啟動街友低溫關懷及在街普查工作，由社會局結合警察局、消防局、各區公所、台灣鐵路警察局、高灘地工程管理處、體育處及停車場等公共區域管理單位約200人，分38條路線訪視慰問197名街友，並發送禦寒物資。

侯友宜親自帶隊訪視永和區福和橋下運動場，看到「阿全」裹著1條棉被睡在橋柱旁木板椅上，勸他到旅館避寒，但「阿全」仍堅持睡在自己的窩，侯友宜便拿出1條厚棉被幫他蓋上，並將實物卡和泡麵交給他，提醒他要注意身體健康。

「阿程」和「阿厚」2人在橋下另一端喝著高粱抵擋寒意，喝得滿臉通紅的阿程看見侯友宜，顯得有些不好意思，從候友宜手中接過救濟物資，頻頻向侯友宜道謝。

「阿程」說，白天偶而在運動場邊跳蚤市場，幫人搬運或販賣水果賺取零用金，晚間就近睡在橋下；侯友宜見他年輕力壯，勸他到萬里重建中心接受職業重建訓練，找分有固定收入的工作改善生活，「阿程」最後同意農曆年後與阿厚一起前往重建中心，重建中心主任陳大德則笑說：「如果你沒來，我一定會回來找你喔！」

社會局長張錦麗說，總計昨晚街頭訪視197人，其中3人同意到旅館避寒，有1人身體不適送醫、1人同意即刻入住重建中心，另共發放146張100元實物卡、339包暖暖包，109包泡麵、17頂帽子與23個睡袋。

(中時)