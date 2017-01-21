陸13.8億人口 男比女多3000萬

我要評比

大陸國家統計局最新資料顯示，2016年年末中國大陸總人口138271萬人，其中，男性人口70815萬人，女性人口67456萬人，男性人口比女性人口多出3359萬。

這數據比2015年末增加809萬人，統計起來，2016年全年出生人口1786萬人，比上年多增131萬人，人口出生率為12.95‰；死亡人口977萬人，人口死亡率為7.09‰；人口自然增長率為5.86‰。

(旺報)