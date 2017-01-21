中國－瑞典技術與創新基金 落戶深圳
新華社21日報導，總規模100億元人民幣（下同）的中國─瑞典技術與創新基金，近日落戶深圳，瑞典科研成果在中國的產業化和市場化將因此受益。
該基金由深圳市投資控股有限公司和瑞典創新與發展集團共同發起，總規模為100億元，主要投資瑞典生命科學、大健康等領域的技術成果，幫助已具備產業化能力的項目在中國開拓市場，將中國的市場優勢與瑞典的研發能力相結合，推動瑞典科研成果在中國的產業化和市場化。深圳市投資推廣署和國家開發銀行深圳市分行將為該基金提供資源對接、配套融資、政策諮詢等服務。
此外，深圳市投資控股有限公司與瑞典創新與發展集團，還發起成立中國─瑞典技術與創新研究院。該研究院計畫與瑞典卡羅林斯卡學院和皇家理工學院等科研機構合作，推動專業人才和科研團隊在深圳落地。
(工商)
關鍵字：中國─瑞典技術與創新基金、深圳市
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