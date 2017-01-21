微風ROSMARINO義式餐廳 喚起吃的美好記憶

ROSMARINO經典彎月披薩餃。（業者提供）

ROSMARINO下午茶轉盤套餐。（業者提供）

微風廣場ROSMARINO義式餐廳昨正式開幕，標榜有家常媽媽味，9成食材來自義大利，主廚團隊多數是7、8年級，堅持手工製作，不添加任何人工甘味與香料，忠於靠近地中海的南法不過多裝飾、奶味少、生鮮多的特色，且多數餐點皆以可分享的概念為設計，小份量、多樣化，適合跟家人、朋友揪伴一起享用。

店名ROSMARINO是義大利文迷迭香之意，主要料理都使用迷迭香料為主的綜合天然香料浸漬橄欖油，讓地中海風味更為濃厚且兼顧健康。業者試營運一個月，Pizza D.O.C.、經典彎月披薩餃、波隆納肉醬手工麵、義式起司燉飯、烤肉四重奏、獨家的威尼托蜂蜜凍糕等都是受歡迎的招牌菜色。

披薩冠軍主廚Paul堅持選用頂級拿坡里進口麵粉，遵循傳統工法採用天然酵母、海鹽、水製作披薩麵糰，嘗過很難不驚呼的經典彎月披薩餃，切開後蛋汁會爆漿，內餡是濃郁的瑪茲瑞拉起司與綜合菇類，餅皮酥脆、不能烤焦，蛋汁要維持半熟，考驗主廚拿捏火候如何洽到好處。

主廚特製鮪魚沙拉佐酸奶油在日本生鮪魚上裹迷迭香與百里香等香料，並以獨門乾柴烈火乾煎法，口感清爽之餘，滿嘴的香氣勝過炙燒鮪魚，不敢生食者，吃了也說讚；波隆納肉醬手工麵使用拿坡里進口的頂級CAPUTO麵粉手工揉製而成，麵條脆而Q彈，是義大麵中少見的口感。

此外，獨家推出下午茶轉盤套餐，10種以上甜、鹹點，甜點包含威尼托蜂蜜凍糕、烤布蕾與義式提拉米蘇；鹹點則是手工拿坡里創意小點，也是驚喜之一。鹹點有餅乾大小的小披薩，日後有機會組成一盤8個的正餐，符合單人可多元品嘗或多人歡樂共享的概念。

微風集團旗下自營餐飲品牌有Trine&Zen、MAISON KAYSER、丸壽司、丸本陣、上海茶樓、魂麵、湯布院；ROSMARINO是第8個新品牌，規畫籌備半年以上，110坪、80個座位，平均客單價800元中高價位，試營運1個月以來有一半是新客，每月目標業績400萬元，年營收目標為5000萬元，除夕和春節期間首次推出義式年菜，適合2至6人情侶、小家庭。

(中時)