2016年中國大陸出國旅行人數達1.22億人次
中新網報導，中國旅遊研究院和攜程聯合發布《向中國遊客致敬——2016年中國出境旅遊者大資料》，報告顯示，2016年，中國出境旅遊人數達1.22億人次，比2015年的1.17億人次增長4.3%，繼續蟬聯全球出境旅遊人次世界冠軍。
出境遊消費方面，2016年中國出境旅遊花費達1098億美元(大約7600億元人民幣），人均花費900美元。雖然出境遊人數占旅遊總人數的3%，但是消費卻占了16%。
報告顯示，2016年中國遊客花費總額最多的十大出境目的地國家依次是：泰國、日本、韓國、美國、馬爾地夫、印尼、新加坡、澳洲、義大利、馬來西亞。
出境遊人群中，56%是女性，44%是男性，1970和1980年後出生者是出境旅遊的中堅力量，佔了近半數，而選擇出境旅遊人數最多的城市為上海、北京、深圳、廣州、杭州等。
(旺報)
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