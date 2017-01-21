有影片）柯林頓死盯伊凡卡惹怒希拉蕊
希拉蕊在20日美國新任總統川普就職典禮上，最讓她難過的不是川普，而是老公柯林頓。因為柯林頓本性不改，盯著川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）看，讓希拉蕊怒視柯林頓。
英國《鏡報》（Mirror）21日報導，柯林頓死盯著伊凡卡，希拉蕊感到不愉快。換句話說，昨天惹她不高興的與其說是川普，不如說是柯林頓。
美國前總統柯林頓與妻子希拉蕊都是川普就職大典座上客。當大家都直視川普就職時，曾爆出性醜聞的柯林頓，被拍到別過頭來凝視遠方，抿著嘴巴，一派怡然自得模樣。
身旁的希拉蕊發現後立即怒視他。媒體及推特按座位推斷其視線正是普女兒伊凡卡。柯林頓發現妻子怒視，才轉移視線，希拉蕊則輕輕嘆氣。有網民表示，柯林頓也順便盯著川普夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。
有網民留言稱，柯林頓不風流成性不改，典禮結束後和希拉蕊定有口角。有人則說：柯林頓死盯伊凡卡，有如一隻闖進肉店的狗。
(中時電子報)
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