陸業者稱7成超市下架食品 流入電商平台

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陸媒報導，廣西電商行業協會副秘書長趙喜榮表示，2013年以來，大陸電商食品交易呈現快速飆升趨勢，2013年食品電子商務總交易金額324億元（人民幣，下同），年成長47.9%，2014年達505億元，2016年則近700億元。

趙喜榮表示，目前網購食品用戶規模已經超過7000萬人，其中，女性超過57%，男性43%。然而有業內人士坦言，7成以上的「超市下架」食品流入電商平台，需要監管多方發力，才能正本清源。

(旺報)