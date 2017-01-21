劉德華傷脊椎沒消腫 醫生不放今出院

劉德華被評估需再留院觀察。（圖／中時資料照）

劉德華目前在養和醫院休養。（圖／取材自東網）

天王劉德華17日在泰國拍廣告時墜馬，造成盤骨撕裂傷，外傳當下遭到馬蹄狠踩，也傷了脊椎，雖已搭專機回香港治療，目前待在養和醫院休養，但傳出他想回家過年，加上不忍愛妻朱麗倩如此奔波，爭取今（21日）就想出院，但因傷勢未消腫需再留院觀察。

據港媒報導，劉德華傷勢不輕，最少要休養3個月，本傳出他想要今出院返家，但經醫生評估後，發現他發炎位置尚未消腫，需要留院觀察。另外，雖然被建議打石膏，但因為劉德華以前拍戲受傷都是看中醫，他便想出院後接受傳統跌打治療。

(中時電子報)