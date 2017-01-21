陸老齡化將帶來房地產斷崖式風險

鳳凰財經報導，中歐國際工商學院副院長兼教務長丁遠表示，2016年看到中國房地產的瘋狂上漲時，心裡很慌，因為有個「大問題」被忽視了，那就是人口老齡化。

丁遠舉日本為例，他說，日本目前只有東京的部分區域房價還在穩定上漲，鄉村、小城市人煙稀少，中國以後也會面臨這個問題，上海、北京這樣的城市會產生聚集效應，但是其他地方年輕人越來越少，畢竟房子是拿來住的，這些地方「接盤的人沒有了，那麼未來可能是一個斷崖式的風險。」

(旺報)