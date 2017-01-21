陸限韓令波及韓音樂家 入陸簽證屢被拒

韓國將部署薩德反導系統，讓中國採取報復性措施，據韓媒報導，現在「限韓令」持續擴大，連古典音樂界和空氣淨化機等，都成為受到波及的新群體。

韓國KBS廣播電台稱，消息人士20日透露，8款韓國空氣淨化機去年12月底未獲准進入中國市場。中國國家質量監督檢驗檢疫總局給出的理由是，性能和安全存在問題。

韓國《中央日報》21日稱，有觀測認為，限韓令或已延伸至古典音樂界。自去年11月起，沒有一名韓國演奏家在北京的演奏會獲批。韓國鋼琴家白建宇原計劃3月18日與中國貴州省貴陽交響樂團聯合進行演出，但他簽證被拒，演​​出被取消。女高音歌唱家曹秀美計劃2月19日起在廣州、北京、上海舉辦中國巡演，但簽證一直沒辦下來。報導稱，某公演界相關人士表示，如果白建宇和曹秀美的簽證未獲批，那麼其他演奏家將更難在中國舉辦演出。

韓媒稱，不久前，43批韓國產電子坐便器被檢出不合格、19種韓國化妝品未獲准進入中國。此前，韓流產品和韓國藝人也遭中國封殺，這些均被認為與薩德有關。

據韓國《亞洲經濟》20日報導，韓國似乎已經開始採取反制中國的措施。韓國貿易委員會20日暫定將對憑藉低價優勢搶占了大部分市場的中國產印刷膠板，徵收最高10%的反傾銷關稅。

中國外交部日前表示，在薩德問題上，中國表達了嚴重關切和堅決反對，關於兩國間的經貿合作和人文交流，中國持積極開放態度，但「這種合作交流也需要民意基礎」。希望韓方立即停止薩德部署進程，避免在錯誤道路上越走越遠。

(旺報)