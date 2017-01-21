SBL明星賽 呂政儒扣籃布拉投外線

本季SBL明星賽精彩萬分，平時在禁區吃飯的布拉砍進外線，優質射手呂政儒則成功扣籃，讓球迷看到平時不易見到的珍貴畫面。

第14屆超級籃球聯賽（SBL）明星賽在新北市的新莊體育館進行，明星紅隊、明星白隊打完4節正規賽事後，以123比123戰成平手，這是SBL明星賽史上第3次平手。

今天的明星賽中，精彩畫面不少，包括在禁區威力十足的SBL史上最高洋將布拉（Sim Bhullar），今天都離開禁區，跑到三分線外秀一手，他今天3次在外線出手，還成功砍進1球。

而本季達成生涯4000分里程碑的優質射手呂政儒今天也殺進禁區，在3次嘗試失敗後，在第4次成功扣籃，讓現場響起驚呼。

呂政儒說，前3次嘗試扣籃時，前面剛好都有人，所以他的起跳沒有特別好，球才沒灌進，還好有灌進1次，沒有太「掉漆」，不過扣籃這種事對他來說是可遇不可求，場上真的有機會了才會嘗試去做。

呂政儒今天灌籃沒進，場邊有隊友開他玩笑，問他是不是「腿軟」，對此他坦承，真的有點累。

原來，呂政儒的小孩近期出生，他為了陪老婆，在醫院住了幾天，睡眠品質不太理想，本來有人勸他乘明星賽好好休息一下，但一方面他珍惜在明星賽出賽的機會，一方面太太也很支持他，不希望影響他的工作，所以他才能在今天上場。1060121

(中央社)