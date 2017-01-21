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別屈膝 數萬南韓民眾要求逮捕三星少主

中央社
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不畏嚴寒天氣和溼滑路面，數萬民眾今天在南韓首都首爾舉行示威活動，要求罷黜遭到彈劾的總統朴槿惠，並要求以賄賂罪逮捕三星集團少主李在鎔。

法新社報導，示威人士大聲呼喊口號，要求逮捕他們口中這起醜聞的「共犯結構」，包括朴槿惠和三星集團繼承人李在鎔在內的企業大亨。

主辦單位指，15萬人參加這次示威。

南韓法院駁回有關檢方逮捕李在鎔的要求。檢方指控，李在鎔藉由賄賂這起醜聞中心人物、也是朴槿惠閨蜜的崔順實來換取好處。法院則說，指控缺乏足夠證據。

這場政治亂局導致過去3個月來，每逢週六就有大批民眾走上南韓街頭，催促憲法法院確認朴槿惠的彈劾案，並呼籲讓她立即下台。

在位於首爾的夜間示威中，抗議人士一邊揮舞著旗幟和蠟燭，一邊喊著：「立刻逮捕朴槿惠和李在鎔。」

一名抗議人士告訴法新社：「我既震驚又氣憤。法院向三星集團屈膝了。」（譯者：中央社周慧盈）1060121

(中央社)

關鍵字：逮捕朴槿惠法院示威南韓
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