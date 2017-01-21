林俊傑合體五月天 致敬殞落西洋巨星

我要評比

第12屆KKBOX風雲榜今晚登場，歌手林俊傑與樂團五月天成員瑪莎、石頭、怪獸帶來彩蛋表演，向去年殞落的西洋樂壇巨星大衛鮑伊、王子及喬治麥可致敬。

第12屆KKBOX風雲榜晚間在台北小巨蛋舉行，藝人黃子佼與Selina（任家萱）主持，演出陣容有田馥甄、李佳薇、陳勢安、信、孫盛希、八三夭、郭靜、Erika、吳克群、韋禮安、鄧紫棋、林俊傑等20組表演藝人。

去年林俊傑從觀眾席現身開唱，今年從後台走到前台過程都讓觀眾透過鏡頭看得夠，登台唱「超越無限」、「不為誰而作的歌」等歌。Selina直呼超愛「不為誰而作的歌」，搞笑說她的歌單就是「小幸運」和「不為誰而作的歌」兩首歌不停重複。

林俊傑受訪完沒下台，帶來彩蛋表演，台上出現五月天吉他手石頭、貝斯手瑪莎，聯手演出大衛鮑伊（David Bowie）的「Space Oddity」。

王子（Prince）的「Purple Rain」間奏一下，五月天吉他手怪獸現身延伸舞台；演唱喬治麥可（GeorgeMichael）的「Careless Whisper」時，林俊傑、瑪莎、石頭走到延伸舞台和怪獸合體High唱。

林俊傑說，很開心用這種方式和五月天合作，傳承3位大師經典歌曲；怪獸表示，一直想和林俊傑合作，知道有這機會後，團員們立刻搶著報名。

KKBOX表示，當初提出構想時，林俊傑、瑪莎、石頭、怪獸都是一口答應，抽空為這段8分多鐘演出特別練團彩排，林俊傑製作編曲時還沒有五月天加入的構想，等到瑪莎、石頭、怪獸確定加入後，林俊傑重新調整，更曾在編曲時感懷3位巨星逝去哭了。1060121

(中央社)