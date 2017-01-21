林俊傑合體五月天 致敬殞落西洋巨星
第12屆KKBOX風雲榜今晚登場，歌手林俊傑與樂團五月天成員瑪莎、石頭、怪獸帶來彩蛋表演，向去年殞落的西洋樂壇巨星大衛鮑伊、王子及喬治麥可致敬。
第12屆KKBOX風雲榜晚間在台北小巨蛋舉行，藝人黃子佼與Selina（任家萱）主持，演出陣容有田馥甄、李佳薇、陳勢安、信、孫盛希、八三夭、郭靜、Erika、吳克群、韋禮安、鄧紫棋、林俊傑等20組表演藝人。
去年林俊傑從觀眾席現身開唱，今年從後台走到前台過程都讓觀眾透過鏡頭看得夠，登台唱「超越無限」、「不為誰而作的歌」等歌。Selina直呼超愛「不為誰而作的歌」，搞笑說她的歌單就是「小幸運」和「不為誰而作的歌」兩首歌不停重複。
林俊傑受訪完沒下台，帶來彩蛋表演，台上出現五月天吉他手石頭、貝斯手瑪莎，聯手演出大衛鮑伊（David Bowie）的「Space Oddity」。
王子（Prince）的「Purple Rain」間奏一下，五月天吉他手怪獸現身延伸舞台；演唱喬治麥可（GeorgeMichael）的「Careless Whisper」時，林俊傑、瑪莎、石頭走到延伸舞台和怪獸合體High唱。
林俊傑說，很開心用這種方式和五月天合作，傳承3位大師經典歌曲；怪獸表示，一直想和林俊傑合作，知道有這機會後，團員們立刻搶著報名。
KKBOX表示，當初提出構想時，林俊傑、瑪莎、石頭、怪獸都是一口答應，抽空為這段8分多鐘演出特別練團彩排，林俊傑製作編曲時還沒有五月天加入的構想，等到瑪莎、石頭、怪獸確定加入後，林俊傑重新調整，更曾在編曲時感懷3位巨星逝去哭了。1060121
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。