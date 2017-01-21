浙商總會徵求「下聯」 勝者可與馬雲共會
中國新聞網21日報導，「浙商行，浙商情，浙商行中浙商情，商行萬里，商情萬年」，只要能對出一幅春聯的下聯，就有機會在浙商總會年會上，與馬雲等浙商大佬共會。21日至23日，浙商總會將擺起「擂台」，廣發武林帖，向對聯高手發出挑戰，懸賞徵集浙商總會上一副春聯的下聯。
據透露，這次浙商總會年會主題叫「浙商我心」，基調定為大聯歡，既是全球浙商的聯歡，也是「親清」政商關係的聯歡。
浙商總會秘書處相關人士表示，該下聯的具體評選時間，將截止到1月23日17時30分。屆時，他們將評選出最佳下聯，在媒體公布，入選者將獲得與馬雲等浙商大佬「共會」的機會，享受一頓豐富的精神饕餮大餐。
(工商)
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