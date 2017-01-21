同濟會愛心圍爐餐會 14名水泥工捐9萬響應

國際同濟會北二區所屬10多個分會今晚在新北市板橋區合辦愛心圍爐餐會，各分會長均穿上圍兜為弱勢民眾上菜。（孟祥傑攝）

國際同濟會北二區所屬10多個分會今晚在新北市板橋區合辦愛心圍爐餐會，會員們穿上圍兜為弱勢民眾上菜。（孟祥傑攝）

國際同濟會北二區所屬10多個分會今晚在新北市板橋區合辦愛心圍爐餐會，會員們當起服務生，為弱勢民眾上菜。（孟祥傑攝）

國際同濟會北二區所屬10多個分會今晚在新北市板橋區合辦愛心圍爐餐會，並贈送每桌一箱高麗菜，讓弱勢民眾帶回家加菜。（孟祥傑攝）

國際同濟會北二區所屬10多個分會今天（21日）晚間在新北市板橋區民生路莊敬公園旁，舉辦「寒冬送暖、關懷兒童」圍爐餐會，同濟會善心會前會長蕭秀鳳說，有14名水泥工合力捐出平日省下的約9萬元響應活動，而且不願接受公開表揚，為善不欲人知的精神讓她很感動。

國際同濟會台灣總會長羅昌鑑和北二區主席張堉棋等人今晚也都出席愛心圍爐餐會，還跟會員們一同穿上圍兜當起服務生，為受邀出席的700多名單親爸媽、隔代教養家庭、獨居老人、身心障礙者等弱勢民眾上菜。

張堉棋表示，台灣同際兒童基金會以「關懷兒童、無遠弗屆，照顧幼童、第一優先」為理念，連續4年在春節前夕，邀請弱勢孩童和家人一起參加，所有會員，不管是中小企業主或一般上班族都放下身段，穿上圍兜，幫忙上菜或服務。

蕭秀鳳致詞時分享指出，住在三峽的水泥工「阿聖」聽到同濟會要辦這場愛心圍爐餐會後說：「我也想參加這麼有意義的活動，但是我沒什麼錢，捐不出太多，但我真的很想捐一點。」

蕭秀鳳表示，阿聖邊說邊從沾滿塵汙的口袋掏出100元、200元慢慢細數，還邀一起做水泥工的朋友一起響應，14人七拼八湊捐出8萬9000元，而且所有人都堅持不參加餐會，也不願接受表揚，台下不少同濟會員聽著這段故事，忍不住當場流下感動的眼淚。

新北市副市長侯友宜昨晚到場致意表示，同濟會員來自各行各業，大家有錢出錢、有力出力，不僅積善積福，也在積德和積平安，希望社會多一些這樣的善行、少一些對立，社會一定會更和諧。

社會局副局長呂春萍表示，很感謝同濟會不僅安排愛心圍爐餐會，還準備物資福袋，也送給每位受邀民眾300元紅包，並響應新北市府搶救高麗菜的號召，每桌都送一箱高麗菜，讓民眾回家加菜。

單親的徐媽媽帶了4個孩子參加，最大的孩子目前就讀國一，最小的僅為8個月大的襁褓中嬰兒，她說很感謝同濟會每年舉辦這個活動，讓她跟孩子也能享用一頓豐盛的團圓飯。

(中時)