不被打倒 腦癌患征戰7天7大洲7馬拉松
12年前，美國馬拉松跑者泰爾福診斷出罹患腦癌，自此失去左眼視力，還需使用導尿管導尿。現年47歲的她不向病魔屈服，將參加世界馬拉松挑戰賽，在7天7大洲征戰7場馬拉松。
2004年10月在一場比賽途中，泰爾福（BethAnn Telford）才知道出問題了。她聽見腦中出現砰的一聲，但仍完成剩下的賽程。
數月後，經核磁共振（MRI）檢查後，診斷出是腦癌。
12年過去了，泰爾福現在體內仍有癌細胞，她失去對膀胱的控制力、有時會抽搐，並失去左眼視力。但為了挑戰自己的能力和啟發其他癌症病患，她要試圖完成一場不可能的任務，在7天7大洲跑7場馬拉松。
泰爾福說：「在我的生命中，迄今最艱難的事就是告訴爸媽，他們的孩子可能會因腦癌離開人世。我不希望讓家人感到震驚哀傷，不希望他們知道我可能活不久了。」
泰爾福在2005年接受手術，移除大半腫瘤。從那之後，她接受了數次腦部手術，開始重新學習如何走路和說話。她下定決心不坐以待斃，眼睜睜看著自己凋零。首次動刀5個月後，她重新開始跑步。
這位跑者鬥士現在要接受更艱難的挑戰，參加世界馬拉松挑戰賽，要在7天7大洲跑完7場馬拉松。征戰地點包括南極洲、智利、美國、西班牙、摩洛哥、杜拜和澳洲，總長183英里（約294.5公里）。
這場比賽1月23日展開，29日在雪梨劃下句點。
泰爾福說：「我的終點不在這場極具挑戰賽事的終點線，而是當有人宣布，終於找到治癒方法。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060121
(中央社)
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