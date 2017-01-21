台灣高山烏龍茶 首登大陸電子交易平台

我要評比

新華社21日報導，大陸華東林業產權交易所指出，台灣「聚益」品牌台灣高山烏龍茶，日前在華東林交所大宗農林產品現貨電子交易平台掛牌交易，成為首個登陸大陸交易場所的台灣農林產品，試營運「網路＋農林產品＋金融」的全新銷售模式。

中國民營經濟研究所所長張文平表示，此次合作可謂一舉兩得，除了可以促進海峽兩岸的經貿交流，還可以擴大台灣高山烏龍的市場知名度，進而吸引更多台灣農產品進入大陸市場，進而豐富茶葉消費市場。

台灣高山烏龍上市主體企業誠順鴻（天津）商貿有限公司董事長彭加財表示，在台灣，通常只有海拔1000公尺以上茶園所產制的烏龍茶，才能稱為高山烏龍，三大產地分別為杉林溪、梨山、阿里山。

華東林交所茶業交易中心董事長劉文斌說，華東林交所上市的台灣高山烏龍，由協力廠商權威質檢機構和相關專家，進行專門質檢鑒評，保證交易的是真正的台灣高山烏龍茶。

(工商)