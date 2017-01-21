安徽阜陽農民工返鄉創業漸成潮流

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中新網21日報導，安徽阜陽市招商局局長李海川說，作為中國五大農民工輸出地之一，阜陽每年有近300萬務工人員遍佈全中國，其中35.6萬餘人，在浙江省寧波市務工。如何吸引外出務工人員回鄉投資興業、把人力資源優勢變成發展優勢，是阜陽市政府近年來的主要工作之一。

阜陽市人社局資料顯示，十年來，該市返鄉創業人數已達3.66萬人，創辦各類經濟實體2.17萬個，帶動就業31.6萬人，年產值約200億元人民幣。

(工商)