山葉盃足球決賽 台南市文化國小奪冠

YAMAHA CUP（山葉盃）足球總決賽今天在台中進行，台南市文化國小以1比0擊敗新市海洋，奪得本屆賽事總冠軍。

第8屆YAMAHA CUP總決賽，今天在台中朝馬足球場進行，經過6區域賽脫穎而出的12強隊伍，今天齊聚台中爭奪總冠軍。

第8屆YAMAHA CUP自11月開踢後，一路經過6區預賽，313支隊伍歷經場場激烈的預賽，最終由台南區東區勝利國小、文化國小，高雄區瑞興國小、後勁國小，台中區台中協和、國安國小，新竹區足校藍天、銀河俱樂部，台北區UNITY、新市海洋，花蓮區化仁國小脫穎而出。

在今天激烈纏鬥後，台南市文化國小靠11號王浩霖踢進關鍵1球，最終以1比0擊敗新市海洋，奪得YAMAHA CUP總冠軍。

另外，每年YAMAHA CUP決賽的重頭戲之一，就是邀請日本JUBILO磐田喜悅育成教練團來台授課，曾多次來台的JUBILO育成學校總教練石神良訓、U-14教練西野泰正，偕同首次來台的前日本國腳西紀寬、曾至北美足球聯賽亞特蘭大Silverbacks挑戰的松下幸平，這次都來台參與這場台灣兒童足球盛會。

這些遠道而來的教練，除在現場觀看決賽隊伍們比賽，為小選手們加油之外，也在現場舉行足球教室，由指導基層經驗豐富的JUBILO黃金教練團親自示範精湛的足球技巧。1060121

(中央社)