川普當總統 姐姐妹妹們華府街頭抗議
在無政府主義人士所製造的混亂一天後，數以千計婦女也走上華盛頓街頭。這場在川普（Donald Trump）擔任美國總統首日的群眾示威，預期將會較有秩序。
美聯社報導，主辦單位預期今天這場「婦女華府大遊行」（Women's March on Washington）會有逾20萬人參加，人數可媲美川普的宣誓典禮。
主辦單位的聲明表示，對於川普就任美國總統，參加遊行人士「既受傷又受驚」，因此要讓婦女在政治上發出更多聲音。
這場群眾活動包括上午的示威和下午的遊行。
一天前，示威群眾在連串衝突中縱火並投擲磚塊，導致逾200人被捕。（譯者：中央社周慧盈）1060121
(中央社)
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