蒲亭準備好會川普 可能數月後登場

我要評比

俄羅斯塔斯社（TASS）引述克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫的說法指出，俄國總統蒲亭已準備好會見美國總統川普，但這場可能會面的準備工作可能得花上數月。

據塔斯社報導，培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴英國廣播公司（BBC），「這場會談不會在數週後發生，希望能在數月後舉行」。（譯者：中央社蔡佳伶）1060121

(中央社)