不只13億 中國人口達13.8億

我要評比

中國國家統計局20日發布數據，至去年底中國人口達13.8億人，年增809萬人，人口自然增長率為千分之5.86，不過「男多女少」的情況依舊明顯，總計男性比女性多3,000萬人，總人口性別比為104.98。

若分年齡層來看，16歲以上至60歲以下（不包括60歲）占總人口的比重為65.6％；60歲及以上占總人口的16.7％；65歲及以上占總人口的10.8％。

都市常住人口7.9億人，年增加2,182萬人，鄉村常住人口5.8億人，年減1,373萬人，都市化程度為57.35％。

(工商)