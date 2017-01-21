李李仁、陶子放閃 讓藍心湄快吐了
演藝圈模範夫妻李李仁和陶晶瑩，結婚12年仍恩愛如初，令人稱羨，平常生活中也不乏甜蜜互動，這回兩人不經意放閃，就連好友藍心湄都忍不住吐槽「快吐了」。
藍心湄今（21日）在臉書貼出和李李仁、陶晶瑩聚會的照片，寫下：「有一對山裡的夫妻在吉他對彈，我快吐了」，只見夫妻倆各自專注於手上的吉他，而藍心湄則在鏡頭前擺出嫌棄的表情，形成對比畫面相當逗趣。網友也紛紛在底下打趣留言「以為心湄姐習慣了」、「可以直接在旁邊唱歌加入」，而事實上，藍心湄就是促成陶子和李李仁的媒人，令網友笑虧只能接受這閃光了。
(中時電子報)
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