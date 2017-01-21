陳偉殷今返美 擔任5隻黃金獵犬護送大使
旅美左投陳偉殷，今晚間正式返美，還特別擔任護犬大使，將準備移往國外領養的狗狗，護送至海外，陳偉殷表示，自己真的很喜歡狗狗，所以這次得知這樣的活動，特別主動徵詢，就是盡量幫忙這些小狗們。
陳偉殷長期關注流浪動物，這次藉由返美，與狗腳印幸福聯盟合作，護送狗狗，狗腳印幸福聯盟秘書長羅雅齡表示：「陳偉殷從去年成立基金後，就時常捐助我們，因為要移往國外領養的狗狗，需要有直飛旅客護送，這次陳偉殷剛好要返美，特別向我們聯絡需要幫忙，真的很感謝。」
陳偉殷說，這次主要是就是護送5隻狗狗過去洛杉磯，大部分這些狗狗都是流浪狗，到國外有新的爸媽是個好的開始，期待他們有個新的幸福狗生活。
而殷仔自己也有養狗，可惜都放在台灣，這次返美又再次與狗狗分離，他指出，今天要離開時，小狗也有點激動，還要好好安撫牠，平時在國外也會用視訊跟牠打招呼，不過因為擔心帶牠去美國，長途飛行會不適應，所以不敢冒這個風險。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。