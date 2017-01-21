陳偉殷今返美 擔任5隻黃金獵犬護送大使

旅美左投陳偉殷今擔任護犬大使，護送5隻黃金獵犬一同赴美。(周鎮宇攝)

旅美左投陳偉殷，今晚間正式返美，還特別擔任護犬大使，將準備移往國外領養的狗狗，護送至海外，陳偉殷表示，自己真的很喜歡狗狗，所以這次得知這樣的活動，特別主動徵詢，就是盡量幫忙這些小狗們。

陳偉殷長期關注流浪動物，這次藉由返美，與狗腳印幸福聯盟合作，護送狗狗，狗腳印幸福聯盟秘書長羅雅齡表示：「陳偉殷從去年成立基金後，就時常捐助我們，因為要移往國外領養的狗狗，需要有直飛旅客護送，這次陳偉殷剛好要返美，特別向我們聯絡需要幫忙，真的很感謝。」

陳偉殷說，這次主要是就是護送5隻狗狗過去洛杉磯，大部分這些狗狗都是流浪狗，到國外有新的爸媽是個好的開始，期待他們有個新的幸福狗生活。

而殷仔自己也有養狗，可惜都放在台灣，這次返美又再次與狗狗分離，他指出，今天要離開時，小狗也有點激動，還要好好安撫牠，平時在國外也會用視訊跟牠打招呼，不過因為擔心帶牠去美國，長途飛行會不適應，所以不敢冒這個風險。

(中時電子報)